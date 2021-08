Afghanistan: Stoltenberg, al lavoro per evacuare quanto più persone possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato sta lavorando per evacuare la maggior parte possibile di persone, tutti quelli che vogliono partire dovrebbero essere liberi di farlo e anche se ora i confini di terra sono chiusi, ma "lavoriamo per aprirli". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa. Secondo Stoltenberg, attualmente l’obiettivo della Nato in Afghanistan è quello di “mantenere aperto l’aeroporto di Kabul” per far uscire non solo il personale diplomatico straniero e coloro che hanno collaborato con le forze Nato, ma anche per consentire alle persone a rischio di lasciare il Paese. “Per poter fare uscire queste persone abbiamo bisogno di un aeroporto aperto ed è quello a cui stiamo lavorando in questi giorni 24 ore su 24. Stiamo aiutando anche le persone per arrivare aeroporto”, ha dichiarato Stoltenberg, che ha ringraziato il personale dell’Alleanza atlantica che sta consentendo le operazioni aeroportuali, in particolare l’Alto rappresentante civile della Nato, Stefano Pontecorvo, che sta coordinando il lavoro preso l’aeroporto di Kabul. (segue) (Res)