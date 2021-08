Afghanistan: Stoltenberg, al lavoro per evacuare quanto più persone possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato ha sottolineato che la situazione in Afghanistan è in evoluzione e per prima cosa occorre lavorare per avere una transizione pacifica del potere e un governo che rispetti i diritti umani. Stoltenberg ha aggiunto che la Nato ha smesso la sua presenza militare nel Paese, ma manterrà insieme alla comunità internazionale il suo sostegno negli aiuti allo sviluppo tramite le organizzazioni non governative, con l’obiettivo proteggere e sostenere i diritti umani. “Gli sforzi della comunità internazionale continueranno”, ha dichiarato Stoltenberg. (Res)