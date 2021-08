Romania: presidente Iohannis convoca per il 25 agosto riunione Consiglio supremo di Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha convocato per il 25 agosto il Consiglio supremo di Difesa, per discutere della situazione di sicurezza in Afghanistan e delle sue implicazioni per la Romania. Lo ha annunciato oggi l'amministrazione presidenziale dopo che il capo dello Stato ha disposto l’impiego delle Forze aeree per effettuare le procedure di evacuazione dei cittadini romeni dall'Afghanistan. Il ministero degli Esteri di Bucarest ha reso noto oggi che sono ancora 27 i connazionali presenti nel Paese, mentre 16 sono già stati evacuati.(Rob)