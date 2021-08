Germania: a Berlino spettacolo "Pia" promosso da Istituto italiano di cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una rassegna di concerti, letture e performance organizzati nel cortile dell’ambasciata d’Italia a Berlino. E’ nell’ambito di questo progetto, dal titolo “Dal vivo in Estate”, promosso dall’Istituto italiano di cultura di Berlino, che il 19 agosto si terrà lo spettacolo “Pia” della compagnia di danza contemporanea Motus. Come riferisce un comunicato stampa, “Pia” è una performance moderna che, attraverso la figura simbolo di Pia de’ Tolomei, racconta una violenza domestica ingiusta e cruenta come quelle che si registrano ogni giorno nel nostro Paese. La simbologia adottata fa ovviamente riferimento alla storia dantesca, proiettata nel presente senza soluzione di continuità, esattamente come la violenza che da secoli si perpetua sul corpo delle donne e che non si è arrestata nemmeno nel corso del recente lockdown dovuto alla pandemia. (segue) (Com)