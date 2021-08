Germania: a Berlino spettacolo "Pia" promosso da Istituto italiano di cultura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un linguaggio coreografico contemporaneo e poetico, la coreografa Martina Agricoli si spinge nell’analisi psicologica di una donna costretta in uno spazio-prigione, che rivive momenti drammatici della sua vita, prendendo coscienza del fatto che non esiste via di uscita. Motus è una compagnia di danza contemporanea sostenuta dalla Regione Toscana, con residenze artistiche in Italia e all’estero. Caratterizzandosi per un repertorio ricco di collaborazioni con altri autori e artisti, la Compagnia Motus abbraccia la ricerca di nuovi vocabolari in cui il linguaggio gestuale è rivolto alla trattazione di argomenti di impatto sociale. (Com)