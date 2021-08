Sud Sudan: due suore uccise in un agguato sull'autostrada Giuba-Nimule

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di cinque persone, tra cui due suore cattoliche, sono state uccise in un agguato condotto da uomini armati in Sud Sudan lungo la strada Giuba-Nimule. Le vittime, secondo quanto riporta la stampa locale, stavano tornando alla capitale Giuba a bordo di un minibus privato dallo stato dell'Equatoria orientale dove avevano partecipato a delle celebrazioni religiose alla presenza del presidente Salva Kiir e del secondo vicepresidente James Wani Igga, insieme ad altri dignitari e ospiti provenienti dal vicino Uganda. L'autostrada Giuba-Nimule ha assistito in passato a numerosi attacchi mortali a convogli commerciali e all'uccisione di cittadini stranieri. (Res)