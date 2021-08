Sardegna: ambientalisti si mobilitano contro tagli dei pini del lungomare di Torregrande ad Oristano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- No al taglio dei pini del Lungomare di Torregrande ad Oristano. A prendere posizione è l'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico che raccogliendo le numerose segnalazioni dei residenti, oggi ha inoltrato una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti che coinvolge il ministero della Cultura, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, il Comune di Oristano. L'ipotesi del taglio degli alberi è stata recentemente pubblicizzata dall'assessore comunale all'urbanistica e ambiente Gianfranco Licheri, secondo il quale i progettisti Dodi Moss -Studio Sulmona e Sab intenderebbero "eliminare i pini dal lato delle case". "Ora, da sempre, i progettisti si attengono alle indicazioni del committente, cioè dell'Amministrazione comunale di Oristano e a buon intenditore, poche parole – scrive il Grig in una nota - Il raggruppamento temporaneo Dodi Moss – Studio Sulmona e Sab hanno ottenuto l'incarico progettuale nel marzo 2021, con un ribasso del 45,45 per cento sulla base di gara di 425 mila euro (importo di aggiudicazione 231 mila euro)". "La presenza del lungomare alberato è attualmente un innegabile valore ambientale e paesaggistico per Torregrande. Uno dei pochi, per la verità – spiegano gli ambientalisti - In ogni caso, il Lungomare di Torregrande è tutelato con vincolo paesaggistico e con vincolo culturale (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), per cui ogni eventuale modifica dev'essere preventivamente autorizzata. Un sussulto di buon senso da parte di amministratori pubblici e progettisti è, comunque, auspicabile". (Rsc)