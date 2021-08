Roma 2021: lista Evv per Gualtieri, "stop a consumo suolo e 20 compostiere di comunità subito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stop al consumo di suolo e nei primi tre mesi programmare la realizzazione di 20 compostiere di comunità sparpagliate nei municipi romani per ridurre del 40 per cento la mole di rifiuti cittadini. Questo il cuore della proposta su cui la lista di Europa Verde Verdi (Evv) ha chiesto un impegno, all'interno della coalizione del centrosinistra, al candidato a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. A spiegarlo, interpellati da "Agenzia Nova", sono Guglielmo Calcerano e Simona Ficcardi, entrambi candidati per l’Assemblea capitolina. "Al primo posto, tra le richieste che abbiamo inserito anche tra i punti della carta d'intenti della coalizione, per noi c'è lo stop al consumo di suolo - ha spiegato Calcerano, portavoce di Evv Roma -. Roma è una città che si è ampliata a dismisura negli anni e in cui, quindi, i servizi costano tanto. Ad esempio, siamo stati contrari all'operazione Tor di Valle pur essendo favorevoli alla realizzazione di un nuovo stadio, perchè ci opponiamo alla cementificazione di altre aree". Lo stop al consumo di suolo "non vuole generare - ha precisato Calcerano - uno stop dell'economia e dell'edilizia. Attraverso il recupero del patrimonio immobiliare pubblico e l'efficientamento energetico si può rilanciare un'edilizia sana a Roma e rimettere in moto l'economia locale". La rigenerazione del patrimonio pubblico dovrà partire da "un censimento, anche attraverso la digitalizzazione di tutti i dati, perché nel dipartimento patrimonio c'è una grande confusione", ha sottolineato Ficcardi. In linea generale "ci sono realtà associative che già operano in immobili pubblici e bisogna trovare per loro forme trasparenti per la prosecuzione di questo utilizzo, tenendo conto che molte associazioni rendono servizi alla collettività e al Comune, ci sono situazioni che vanno normate ma non in una logica di mercato quanto tenendo conto del loro valore sociale", ha aggiunto Calcerano. (segue) (Rer)