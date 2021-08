Roma 2021: lista Evv per Gualtieri, "stop a consumo suolo e 20 compostiere di comunità subito" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora, nel programma c'è "ovviamente il contrasto alla crisi climatica, ripartendo dal verde urbano, come cura del verde esistente oltre che piantumazione e messa a dimora di nuovi alberi: per entrambi gli obiettivi serve un nuovo servizio giardini, abbiamo condiviso quindi con Gualtieri l'impegno a procedere con tante nuove assunzioni nel servizio giardini – ha proseguito il portavoce di Evv Roma -. Infine c'è la situazione dei pini attaccati dalla cocciniglia tartaruga, è necessario in fase emergenziale contrastare il parassita con la chimica ma riteniamo importante che a regime si trovi un equilibrio ecosistemico con rimedi biologici", ha concluso Calcerano. In caso di elezione per la lista Evv una priorità da perseguire nei primi cento giorni, e su cui verrà stimoleto il nuovo sindaco, c'è "la programmazione della piccola impiantistica per ridurre l'impatto dei rifiuti e quindi il degrado, con il rilancio del porta a porta spinto per quanto riguarda la frazione organica - ha raccontato la consigliera dei Verdi uscente, Ficcardi -. Dobbiamo puntare sulla divisione tra il secco e l'organico, questo ci consentirebbe di ridurre del 40 per cento circa la quantità di rifiuti e quindi l'impatto dell'indifferenziato". L'idea è quella di progettare 20 compostiere da 120 tonnellate distribuite nei municipi cittadini. "Le misure sono domus ecologiche, green card per la riduzione della Tari e semplificazione delle modalità di conferimento - ha sottolineato Ficcardi -. È necessario programmare la piccola impiantistica per l'organico in tempi brevi su tutto il territorio. Se si mette su carta una copertura della frazione organica, nei primi tre mesi, anche in caso di commissariamento c'è un progetto attuabile che consente di non andare a conferire negli impianti dei soliti noti". La questione dei rifiuti "in linea generale - ha raccontato la consigliera che ha lasciato il M5s in contrasto con le scelte della giunta Raggi proprio sulle politiche di gestione dei rifiuti - non si risolve in tempi brevi, va programmata dal primo giorno, bisogna minimizzare la necessità di conferire sulle discariche esistenti". E su una eventuale discarica di servizio per Roma "solo per urgenza - ha detto Ficcardi - si possono individuare siti per materiale secco che ha un impatto ridotto: ma vanno pensati in maniera diffusa sul territorio, non bisogna accumulare tutto su un unico punto come Malagrotta. Roma Capitale non è stata in grado di programmare e minimizzare l'impatto in questi anni. Bisogna trovare, territorio per territorio, degli appoggi per essere pronti in caso di urgenza". (Rer)