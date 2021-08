Viterbo: incendio minaccia il rave party a Valentano, i pompieri lo spengono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio di sterpaglie è divampato a Valentano, nel viterbese, a poca distanza dal luogo in cui, da venerdì sera, è in corso il rave party a cui stanno partecipando migliaia di giovani provenienti da tutta Europa. Le fiamme si sono alimentate prima con i rovi per poi propagarsi alla vegetazione boschiva ma il pronto intervento di una unità dei vigili del fuoco presenti sul posto ha impedito che il rogo assumesse dimensioni maggiori. Sarebbe diventato un problema se le fiamme fossero arrivate all’area in cui si sta svolgendo il Rave.(Rer)