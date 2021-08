Lazio: Caramanica (Ra), se quanto dice Bernaudo su collari a scorrimento è reale se ne occupi magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato recentemente rilasciato un comunicato stampa a firma di Andrea Bernaudo, presidente del partito Liberisti italiani, in cui si ventila l'ipotesi che imprecisati appartenenti alla Regione Lazio avrebbero modificato il regolamento regionale sul benessere animale, introducendo il divieto del collare a scorrimento per fare 'una marchetta' a qualche organizzazione interessata a tale operazione". È quanto dichiara in una nota Gabriella Caramanica, segretario nazionale del partito Rivoluzione animalista. "Il comunicato, che è poi stato ripreso e condiviso dal vicepresidente dall'associazione Ataaci, Massimo Giunta, sulla sua pagina ufficiale, afferma quindi che ci potrebbe essere stato un interesse privato dietro a una decisione istituzionale e questa, se fosse confermata, sarebbe una circostanza gravissima e molto ragionevolmente correlata anche a diversi reati - aggiunge Caramanica -. Riteniamo pertanto che sia Andrea Bernaudo che l'Associazione Ataaci, per aver fatto delle ipotesi di questa gravità, abbiano certamente delle prove concrete in supporto e riteniamo che debba essere quindi la magistratura a fare luce su questa vicenda su cui il partito Rivoluzione animalista sta da tempo facendo una serrata battaglia politica in supporto agli addestratori cinofili. E' stato predisposto in tal senso un esposto con allegata tutta la documentazione reperita". Nella nota si precisa inoltre che con la stessa "si ritiene di dover informare tutti gli educatori cinofili, ma anche i proprietari di cani di razze particolarmente energiche e di difficile controllo, che il segretario Nnzionale di Rivoluzione animalista, Gabriella Caramanica, insieme a una delegazione tecnica del partito, intende al più presto incontrare i responsabili della Regione Lazio che si occupano di cinofilia e che (ragionevolmente per miopia e leggerezza) hanno introdotto questo assurdo divieto del collare a scorrimento che può comportare grandi rischi per la pubblica incolumità. Parallelamente - conclude la nota - si invitano tutti gli educatori cinofili che condividono questa linea di pensiero di aderire al partito Rivoluzione animalista per portare avanti insieme questa battaglia per una educazione cinofila responsabile e per una serena convivenza tra cani e umani". (Com)