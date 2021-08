Afghanistan: Pentagono, aeroporto di Kabul è sicuro e aperto alle operazioni di evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto internazionale di Kabul rimane "sicuro" e attualmente rimane aperto per le operazioni di volo militari e limitate operazioni di volo commerciale. Lo ha dichiarato il maggiore generale Hank Taylor, vicedirettore per la logistica del Pentagono, nel corso di un briefing con la stampa per aggiornare sulle operazioni militari Usa in Afghanistan. "La presenza militare degli Stati Uniti (per le operazioni di evacuazione) in Afghanistan è iniziata con circa 2.500 uomini ed entro la fine di oggi ci saranno più di 4 mila soldati sul campo a Kabul", ha detto Taylor, aggiungendo che per tutta la notte nove aerei C-17 sono arrivati ​​a Kabul consegnando attrezzature e circa mille militari presenti sul posto. I voli da Kabul "hanno trasportato circa 700-800 passeggeri e possiamo confermare che 165 di questi passeggeri sono cittadini americani, il resto è un mix di richiedenti Siv (visti speciali per gli immigrati) e di cittadini di paesi terzi". "In questo momento stiamo osservando un aereo all'ora in entrata e in uscita da Hkia (aeroporto internazionale Hamid Karzai). Ci sono tra i 5 e i 9 mila passeggeri in partenza al giorno", ha detto Taylor, aggiungendo che l'esercito Usa non ha intrapreso "nessuna interazione ostile" nei confronti dei talebani da quando questi sono entrati a Kabul. (Nys)