Cina: protezione infrastrutture informatiche cruciali, regolamento in vigore da settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cina, Li Keqiang, ha firmato oggi il decreto sul regolamento per la protezione delle infrastrutture informatiche cruciali, approvato dal Consiglio di Stato, l’organo esecutivo, il 27 aprile. Le nuove norme entreranno in vigore il primo settembre. Lo riferisce il Consiglio di Stato. Il campo di applicazione riguarda le reti e i sistemi informativi in cui la perdita di dati avrebbe gravi implicazioni per la sicurezza nazionale: sono compresi le telecomunicazioni, l’energia, i trasporti e altri settori. La protezione comprende misure di monitoraggio e difesa da minacce quali attacchi, intrusioni, interferenze e distruzioni e altre attività illegali. (segue) (Cip)