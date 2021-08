Giappone-Italia: Paralimpiadi, a Tokyo mostra fotografica di Maria Pansini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver accompagnato lo svolgimento delle Olimpiadi con la proiezione di video, notiziari e documentari d'epoca relativi ai Giochi di Roma 1960 e a quelli di Tokyo 1964, l’Istituto italiano di cultura di Tokyo vuole celebrare ora le Paralimpiadi con una galleria di immagini della fotografa Maria Pansini dedicate alla Nazionale italiana di paraciclismo. Dal 18 agosto al 5 settembre sarà visitabile una mostra fotografica con alcune delle opere dell'autrice, che ha immortalato gli atleti nei loro momenti più significativi. Lo riferisce una nota della Farnesina. Due opere della stessa autrice sono incluse anche nella mostra "Spirit in Motion" (dal motto delle Paralimpiadi) organizzata dal cluster Eunic (Istituti di cultura nazionali dell'Unione europea) presso il governatorato di Tokyo dal 18 agosto al 6 settembre. “Gli atleti paralimpici personificano la grande capacità di forza, coraggio, adattamento e mutamento degli esseri umani e nonostante le disabilità fisiche "volano" come libellule in sella alle loro biciclette”, ha spiegato la stessa Pansini, descrivendo il suo lavoro.(Com)