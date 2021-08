Roma: Tozzi (Fd'I), donna straniera incinta lasciata per giorni in strada tra i rifiuti, intervengano servizi sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da giorni i cittadini del rione Esquilino hanno segnalato una situazione di forte marginalità relativa a una donna straniera incinta che vive abbandonata per strada in mezzo a rifiuti e ad altri senza fissa dimora". È quanto dichiara in una nota Stefano Tozzi capogruppo di Fd'I nel I Municipio . "Oggi, in piena calura agostana - aggiunge - gli stessi cittadini sono dovuti scendere in piazza per sollecitare un intervento dei servizi sociali. Una situazione al limite. Cosa si deve aspettare oltre tutto quanto è sotto gli occhi di tutti? Intervenire subito per aiutare questa persona tragica ne va della dignità non già della stessa ma della nostra società".(Com)