Brasile: bacini centrali idroelettriche al livello più basso della storia a novembre (2)

- I bacini idrici della regione dovrebbero raggiungere l'11,3 a novembre, ben al di sotto del minimo storico finora mai registrato, a novembre 2014, quando il livello raggiunse il 19 per cento. Il sottosegretario Vieira da Silva ha affermato che il ministero e altre agenzie governative coinvolte nella questione, come l'Agenzia nazionale dell'energia elettrica (Aneel) e l'Operatore di sistema nazionale (Ons) si sono adoperate per mitigare la situazione energetica nel paese. (Brb)