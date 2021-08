Libano: Commissione sui lavori pubblici chiede introduzione tessera razionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione parlamentare sui lavori pubblici del Libano ha chiesto al presidente della repubblica, Michel Aoun, e al primo ministro uscente, Hassan Diab, di introdurre il meccanismo delle tessere di razionamento entro una settimana. Lo ha dichiarato il presidente della Commissione, il deputato Nazih Najm, in un comunicato. "Senza l'attuazione della tessera di razionamento, i sussidi non potranno essere revocati", ha affermato Najm in riferimento alla decisione della Banca del Libano (Bdl), dello scorso 11 agosto, di abolire i sussidi per gli importatori di carburante. La Commissione ha invitato la Bdl a "soddisfare le esigenze del mercato aumentando gradualmente i prezzi entro dieci giorni, mentre viene distribuita la tessera di razionamento". Le tessere, destinate ai settori più poveri della società, mirano a compensare l’eliminazione dei sussidi, dovuta all’esaurimento delle riserve estere della Bdl. (Lib)