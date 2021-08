Serbia: incontro fra le parti sociali senza accordo sul salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa senza un accordo la prima riunione tenuta oggi dalle parti sociali in Serbia sul nuovo salario minimo per il 2022. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rts", il prossimo incontro si terrà il 23 agosto. Dopo l'incontro odierno, il segretario generale della Federazione dei sindacati indipendenti della Serbia, Zoran Mihajlovic, ha espresso dei dubbi sulla possibilità di raggiungere un accordo senza l'intervento del governo. "Dopo il primo incontro, come previsto, tutti sono rimasti ancorati alle loro posizioni. I datori di lavoro hanno insistito sul fatto che l'aumento dovrebbe essere pari a quanto l'economia può sopportare, circa il sei per cento. Il ministero delle Finanze non ha ancora deciso il salario minimo", ha detto Mihajlovic aggiungendo che i rappresentanti del ministero delle Finanze hanno presentato dei dati statistici sulle tendenze macroeconomiche dell'anno scorso e di quest'anno, nonché le previsioni per il prossimo anno. I sindacati hanno affermato che l'accordo di quattro anni fa dovrebbe essere rispettato, e cioè che il paniere minimo dei consumatori e il costo minimo del lavoro dovrebbero essere equiparati. "Quindi siamo rimasti tutti con le nostre posizioni. Il prossimo incontro è previsto per il 23 agosto e penso che avremo l'ultima riunione il 27 agosto", ha detto Mihajlovic, aggiungendo di aspettarsi che il ministero delle Finanze formuli una proposta la prossima settimana. (segue) (Seb)