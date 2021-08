Serbia: incontro fra le parti sociali senza accordo sul salario minimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente onorario dell'Unione dei datori di lavoro della Serbia, Nebojsa Atanackovic, ha affermato che il primo incontro "è andato come previsto". Secondo Atanackovic, sia i datori di lavoro che lo Stato sono dell'opinione che il costo minimo del lavoro non possa essere equiparato in questo momento al paniere dei consumatori. "E' impossibile raggiungere quel livello in questo momento, viste le condizioni dell'economia", ha detto Atanackovic aggiungendo che i rappresentanti del ministero delle Finanze non si sono espressi, ma che si evince da una precedente dichiarazione del ministro Sinisa Mali che il salario minimo proposto sarà di circa 35 mila dinari (298 euro). L'Unione dei lavoratori, ha infine precisato Atanackovic, resta dell'opinione che si dovrebbe tenere conto della crescita potenziale del Prodotto interno lordo. La scadenza per il completamento delle trattative sul costo minimo del lavoro è stata fissata al 15 settembre. Nella giornata di ieri il ministro delle Finanze, Sinisa Mali, ha dichiarato che il salario minimo in Serbia salirà al di sopra dei 35 mila dinari (circa 298 euro). "L'anno prossimo il costo minimo del lavoro sarà sicuramente superiore ai 35 mila dinari (mensili)", ha annunciato il ministro precisando che si tratterebbe della prima volta nella storia del Paese in cui il salario minimo raggiunge una tale cifra. L'annuncio è stato fatto alla vigilia della riunione, tenuta oggi, del Consiglio socio-economico nazionale. "Si tratta di un incontro a livello tecnico, per analizzare tutte le premesse e i parametri necessari per definire l'aumento del costo minimo del lavoro per il prossimo anno", ha concluso Mali. (Seb)