Afghanistan: portavoce Pentagono, militari Usa stanno avendo comunicazioni con i talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha confermato oggi che i comandanti militari statunitensi hanno avuto comunicazioni con i talebani. "I nostri comandanti nell'operazione (di evacuazione) hanno avuto comunicazioni con i leader talebani", ha precisato Kirby nel corso di un briefing con la stampa. Senza entrare nei dettagli di "come stanno procedendo queste discussioni", Kirby ha affermato che i leader militari statunitensi stanno interagendo con i talebani "più volte al giorno" all'aeroporto di Kabul. "Non ho intenzione di parlare di conversazioni specifiche o di chi sta avendo quali interazioni. Ma basti dire che i nostri comandanti lì all'aeroporto (di Kabul) hanno il compito di proteggere lo scalo e di fare ciò che è necessario per mantenerlo sicuro. Loro (i comandanti militari) avranno tutte le interazioni che ritengono necessarie per portare a termine quella missione", ha aggiunto. (Nys)