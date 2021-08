Russia: Rospotrebnadzor, in arrivo il quinto vaccino contro il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quinto vaccino contro il Covid-19 creato da scienziati russi è già in arrivo. Lo ha detto la presidente dell’Ispettorato nazionale per la tutela dei consumatori (Rospotrebnadzor), Alina Popova, durante un evento su temi sanitari organizzato dal partito Russia Unita. La situazione con quattro vaccini presenti ed il quinto che è quasi pronto "bloccherà l'espansione del virus", ha detto Popova. Secondo quanto affermato dal direttore generale del centro scientifico Vektor di Novossibirsk, Rinat Maksyutov, il nuovo vaccino potrebbe essere registrato nel mese di agosto. La vaccinazione di massa in Russia è cominciata il 18 gennaio scorso. Attualmente i cittadini russi hanno la possibilità di vaccinarsi gratis con uno dei quattro preparati registrati: Sputnik V, Epivakcorona, Kovivac –composti da due dosi – e lo Sputnik Light, che invece prevede un’unica inoculazione.(Rum)