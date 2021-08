Grecia: incendi, polizia arresta due sospetti piromani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia greca ha annunciato di aver arrestato due persone con l'accusa di aver appiccato due incendi rapidamente domati dai vigili del fuoco. Il primo è un uomo greco di 54 anni che domenica avrebbe usato un accendino per dare fuoco a della carta straccia e vegetazione secca in una macchia alla periferia di un villaggio a ovest di Atene. L'uomo ha lasciato la scena a piedi ed è stato fermato da una pattuglia della polizia di passaggio, hanno riferito le autorità. Il secondo caso ha coinvolto una donna straniera di 29 anni, la cui nazionalità non è stata resa nota. È accusata di aver dato fuoco a delle foglie secche per terra vicino a un albero in una piazza nel centro di Atene. La polizia della zona ha spento le fiamme e ha arrestato la donna. Centinaia di vigili del fuoco sono impegnati da ieri a tentare di estinguere le fiamme di un grande incendio boschivo nell'area di Vilia che ha causato l'evacuazione di una casa di cura e di diversi villaggi a nord ovest di Atene. L'incendio a Vilia è divampato poco dopo lo scoppio di un altro rogo a sud est della capitale greca, nell'area di Keratea. (Gra)