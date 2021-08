Abruzzo: vicepresidente Consiglio regionale Pettinari su doppia evasione carcere di Pescara, necessario intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La doppia evasione avvenuta questa mattina dal carcere di Pescara conferma che gli interventi che ho richiesto al ministero e per i quali ho avuto rassicurazioni dagli uffici governativi sono più necessari che mai. E' quanto sostiene il vicepresidente del Consiglio regionale abruzzese Domenico Pettinari commentando la vicenda della doppia evasione dal carcere "San Donato di Pescara, secondo cui non è accettabile che una casa di detenzione, tra l'altro situata in piena città, sia una struttura da cui si entra e si esce senza problemi. "Questa situazione mette a serio rischio sia il personale della polizia penitenziaria che i cittadini pescaresi. E vanno attivate immediatamente tutte le indagini interne per capire nel dettaglio le dinamiche delle evasioni. Mi auguro che le volontà espresse dal Ministero nella risposta inviatami a fine luglio diventino nel più breve tempo possibile cantieri attivi. Non c'è tempo da perdere. Io, come ho sempre fatto sin dall'inizio della mia attività istituzionale, continuerò a mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza e a pretendere che gli impegni presi si trasformino in azioni concrete", afferma ancora Pettinari. (Gru)