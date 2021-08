Libia: Gecol, attiva nuova unità a gas nella centrale di Ruwais

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Compagnia generale elettrica della Libia (Gecol) ha annunciato l’entrata in servizio della prima unità a gas della centrale elettrica di Ruwais. In un messaggio pubblicato su Facebook, Gecol ha sottolineato di essere riuscita ad attivare l’unità, dalla capacità di generazione di 160 megawatt, dopo la fine dei lavori di costruzione. La realizzazione dell’impianto è avvenuta mediante la società tedesca Siemens e il personale tecnico della stazione, riferisce Gecol. Inoltre, la compagnia ha annunciato l’arrivo questa mattina della turbina a gas e del generatore speciale della prima unità del progetto della centrale di Misurata, dalla capacità di 325 megawatt, presso lo scalo della città a est di Tripoli. Ieri, lunedì, il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi, ha discusso con responsabili di Gecol del sostegno al settore dell’energia elettrica nella città di Tobruk, in Cirenaica, che riceve parte delle sue forniture di elettricità dall’Egitto. Durante l’incontro Menfi ha fatto appello alla necessità di accelerare, il completamento della nuova unità a gas della centrale di Tobruk, per soddisfare le necessità della città. (Res)