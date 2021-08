Afghanistan: portavoce talebani, siamo "vicini alla gente", non abbiamo alleati internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani sono “più vicini alla gente” del governo precedentemente in carica in Afghanistan, che si occupava “solo di come riempirsi le tasche”. Lo ha detto il portavoce dei talebani Suhail Shaheen all’emittente televisiva britannica “Sky News”. "Vogliamo ciò che vuole la gente. Le nostre richieste sono simili. La nostra cultura è simile. Tutto è simile. Siamo più vicini alla gente di quanto non fossero loro", ha detto il portavoce, riferendosi alle autorità precedentemente in carica. Alla domanda su come i talebani possano permettersi di gestire finanziariamente l'Afghanistan nonostante una ridotta fornitura di aiuti internazionali, Shaheen ha affermato: "Abbiamo enormi risorse naturali. Abbiamo persone che lavorano molto. Speriamo e crediamo nelle nostre persone e nelle loro capacità". "Non abbiamo alleati in quanto tali. Non siamo membri di nessun’alleanza e nessun blocco militare", ha detto il portavoce, interrogato su quale sia il più stretto alleato internazionale dei talebani, smentendo che stiano ricevendo sostegno finanziario da Pakistan, Cina o Russia e limitandosi ad affermare “con loro abbiamo buoni rapporti”. Tuttavia, ha aggiunto Shaheen, i talebani sono a cooperare con tutti i Paesi per la ricostruzione dell'Afghanistan. (Rel)