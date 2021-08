Afghanistan: Ciriani (Fd'I), grazie a Copasir Parlamento tenuto al corrente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il governo è chiuso per ferie, e qualche ministro si diverte sul bagnasciuga, lasciando il Parlamento all'oscuro dei tragici fatti che riguardano l'Afghanistan, il Copasir ha convocato già per domani l'audizione della direttrice del Dis Belloni. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani. "La situazione è così grave che è inconcepibile che soltanto la prossima settimana i ministri vengano in Parlamento a riferire. Bene, quindi, il Copasir che immediatamente ha compreso la gravità del momento", aggiunge. (Rin)