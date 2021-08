Afghanistan: Parlamento europeo convocata riunione di emergenza commissione Esteri per giovedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Affari esteri del Parlamento europeo terrà una riunione di emergenza sull'Afghanistan giovedì 19 agosto. Lo ha annunciato il presidente della commissione, l'europarlamentare tedesco David McAllister. "A seguito degli ultimi sviluppi in Afghanistan, ho deciso di convocare una seduta congiunta straordinaria delle commissioni Affari esteri e sviluppo e della delegazione per l'Afghanistan, per discutere la situazione nel Paese. Si terrà giovedì alle 9.00", ha scritto McAllister su Twitter. (Beb)