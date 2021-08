Israele: premier Bennett ordina a Idf di non rispondere all’attacco missilistico di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Naftali Bennett, e il ministro della Difesa, Benny Gantz, hanno ordinato alle Forze di difesa israeliane (Idf) di non rispondere all’attacco missilistico proveniente dalla Striscia di Gaza e avete come obiettivo la città israeliana di Sderot. Lo rende noto il portale israeliano “Arutz Sheva 7”, secondo il quale questo ordine si distacca notevolmente da quanto successo in precedenza, quando le Idf rispondevano a tutti i lanci di razzi provenienti da Gaza. Ieri due razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso lo Stato di Israele. Il primo razzo è stato intercettato dal sistema di difesa aerea israeliano Iron Dome, mentre il secondo è caduto sulla Striscia di Gaza, senza causare alcun danno o ferito. L’attacco ha innescato le sirene antimissile nella città di Sderot e nelle comunità frontaliere di Avivim, Nir Am ed Erez. L’attacco è arrivato un giorno dopo che i gruppi palestinesi della Striscia di Gaza hanno lanciato un ultimatum, chiedendo a Israele di aprire i valichi di confine con l’enclave costiera e di trasferire entro la serata di oggi tutti i fondi versati dal Qatar. Si tratta del primo lancio di razzi dall’enclave dopo l’escalation di scontri tra lo Stato ebraico e i gruppi Hamas e Jihad islamico nella Striscia di Gaza, avvenuta lo scorso maggio.(Res)