Afghanistan: riprese le operazioni di evacuazione Usa all'aeroporto di Kabul

- Sono riprese oggi le operazioni aeree statunitensi all'aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul dopo il caos e le interruzioni di ieri, tuttavia i militari stanno ancora lavorando per garantire che la sicurezza sia sostenibile. Lo ha affermato alla "Cnn" il portavoce del Pentagono, John Kirby, precisando che nelle ultime 24 ore gli Stati Uniti hanno inviato circa mille militari in Afghanistan, portando il numero totale di truppe a 3.500. Allo stesso tempo, da 700 a 800 persone sono state finora evacuate dall'Afghanistan, compresi circa 150 statunitensi. Una volta che tutte le truppe saranno entrate, gli aerei militari potrebbero continuare a volare dentro e fuori il Paese, ha spiegato Kirby. "Crediamo di poter evacuare tra le 5 e le 9 mila persone al giorno. Naturalmente, alcune di queste operazioni dipendono dalle condizioni meteorologiche, ovviamente dalla sicurezza", ha affermato. "Questo è solo il lato militare. Vogliamo che anche il lato civile dell'aeroporto rimanga aperto, così i voli commerciali possono e possono entrare e uscire da soli", ha aggiunto. Ora che le operazioni aeree sono riprese, i cittadini Usa presenti nel Paese possono iniziare a trasferirsi in aeroporto per prendere un volo, ha proseguito il portavoce, senza fornire numeri specifici su quanti statunitensi siano al momento presenti nel paese. Tuttavia, Kirby ha sottolineato che gli Stati Uniti sono impegnati nei confronti dei richiedenti afgani e delle loro famiglie. "Sappiamo di avere un obbligo nei loro confronti", ha detto il portavoce, aggiungendo che l'attenzione dei militari rimarrà sull'aeroporto di Kabul. (Nys)