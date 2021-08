© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina di oggi, la penultima della consiliatura di Virginia Raggi, si è aperta con diversi minuti di silenzio in memoria del fondatore di Emergency, Gino Strada, morto il 13 agosto a Rouen in Francia; per l'artista e attrice Piera Degli Esposti, morta il 14 agosto a Roma e per l'attore Gianfranco D'Angelo, morto il 15 agosto a Roma.(Rer)