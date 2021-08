Milano: Mascaretti (Fd'I), sospendere ciclabili Buenos Aires e nelle arterie principali, area C e area B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quando è iniziata la pandemia “sostengo questa battaglia per tutelare i diritti di tutti i milanesi rispetto a scelte dell'amministrazione in carica che sono inique, esclusive e rischiose". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino Andrea Mascaretti. "Si tratta di misure socialmente inique perché penalizzano sia le fasce di reddito più basse che la popolazione anziana e disabile. Inoltre, sono rischiose perché aumentano il potenziale carico di passeggeri sui mezzi pubblici proprio mentre si teme un'ulteriore ondata di contagi per l'autunno, punendo, tra l'altro, anche i mezzi privati a zero emissioni- prosegue Mascaretti - è evidente che anziani e disabili quando hanno la necessità di muoversi hanno bisogno di utilizzare una macchina e non possono certo far uso di biciclette e monopattini. Anche area B e area C sono misure che colpiscono solo chi non può permettersi un'auto nuova oppure di pagare ogni giorno una gabella per il transito, penalizzando i cittadini che non hanno redditi alti”. “Dunque queste scelte dell'amministrazione obbligano i cittadini più fragili a utilizzare i mezzi pubblici, aumentando l'affollamento proprio dove non c'è alcun controllo, perché il green pass sui mezzi pubblici non lo controlla nessuno. Insomma, tanto peggio per loro, sembrano dire le scelte elitarie di questa Giunta che finisce anche per rimarcare tutta la propria autoreferenzialità che scivola quasi nell'arroganza. Un esempio? prima di procedere con le ciclabili di Buenos Aires, non si è confrontata con i commercianti, ma nemmeno con i tassisti o con gli operatori delle ambulanze e dei vigili del fuoco. La mia richiesta è chiara: sospendere area C e area B fino al raggiungimento dell'immunità di gregge e lasciare che sia la prossima giunta a progettare delle ciclabili, belle, sicure che favoriscano la mobilità cittadina e non il contrario" conclude Mascaretti. (Com)