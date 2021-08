Cultura: il progetto “Andar per isole” ad Amburgo, viaggio itinerante in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di cultura di Amburgo si rimette ancora (virtualmente) in viaggio. Dopo i Tesori di mare che nel 2020 hanno invitato alla scoperta dei borghi più pittoreschi delle coste italiane e dopo Andar per castelli e #piazzadante, l’Istituto prende il largo e salpa alla volta delle isole che puntellano i mari della Penisola: arcipelaghi più o meno noti, isole di origine vulcanica o calcarea, isole solitarie, vicinissime o lontanissime dalle coste, colorate o bianchissime, brulle o rigogliosissime di macchia mediterranea, magnifici set cinematografici, e infine teatro delle estati degli italiani e dei viaggiatori internazionali. Il progetto "Andar per isole" si avvale di strumenti di geolocalizzazione che accompagnano il visitatore in una consultazione “geografica” con l’uso della piattaforma openstreetmap: i viaggiatori appassionati potranno trarne ispirazione per la costruzione di un personale itinerario di viaggio. Anche per "Andar per isole" una galleria di immagini di altissima qualità accompagna il viaggio, grazie alla collaborazione di fotografi e viaggiatori, che l’Istituto ha coinvolto attivamente attraverso le reti social, sperimentando una felice strategia di comunicazione digitale. Il viaggio virtuale nei mari italiani, visionabile presso il sito dell’Istituto italiano di cultura si concluderà a dicembre con l’apertura della mostra, nella galleria dell’Istituto, Archipelago, a cura dell’architetta Corinna Del Bianco.(Res)