Speciale scuola: Lorenzin (Pd), vaccinare ragazzi che vanno a scuola con tpl

- "Abbiamo la necessità per i ragazzi che vanno a scuola con i mezzi pubblici che siano vaccinati. Lo dico alle mamme ed ai papà. Ho passato questa estate a parlare con i genitori sulla spiaggia, c'è ancora molta paura da parte dei genitori, non tanto a vaccinare se stessi quanto a vaccinare i figli". Queste le parole della deputata del Partito democratico, Beatrice Lorenzin, ad "Agorà Estate" di Rai3, sulla vaccinazione dei ragazzi fra i 12 ed i 18 anni. "Spero - prosegue - che l'esperienza dello scorso anno sia di ausilio e non che sia passata inutilmente. Una cosa la sappiamo, con la variante Delta, la distanza non è di un metro, ma due. Vuol dire che per accedere a un servizio come il trasporto pubblico locale dove abbiamo i maggiori problemi, dove non solo si deve mantenere le distanza ma c'è un obbligatorietà delle mascherine da portare bene, non per finta come avviene, torna basilare la vaccinazione", conclude. (Com)