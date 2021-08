Speciale scuola: in Piemonte oltre il 92 per cento ha già ricevuto una dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 92 per cento degli aderenti alla campagna vaccinale ha ricevuto la prima dose, mentre più dell'82 per cento ha già completato il ciclo di inoculazioni. Restano fuori 879 mila persone che non hanno ancora accettato di vaccinarsi e tra queste, 331 mila hanno più di cinquant'anni. Lo comunica la regione Piemonte nell'ultimo bollettino sui vaccini. Oggi, lunedì 16 agosto, il Piemonte ha vaccinato 17 mila 948 persone. Di queste 6 mila 578 erano alla seconda dose. Ancora una volta sono i 16-29enni i più coperti con ben 5 mila 409 dosi inoculate. A seguire i trentenni, a quota 3 mila e 69 e i quarantenni, con 2 mila 54 vaccinazioni. Con i numeri di oggi il Piemonte ha utilizzato il 96,4 per cento delle dosi a disposizione. "Sosteniamo da sempre la libertà della vaccinazione, ma sosteniamo anche la nostra libertà, come presidente e assessore di una istituzione, di lavorare ogni giorno per convincere e spiegare che il vaccino è l'unica soluzione per uscire da questa emergenza - affermano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. È lo strumento che permetterà ai nostri figli di tornare a scuola in presenza e alle nostre aziende di non chiudere. Il vaccino ci permetterà di vivere una nuova normalità, di cui abbiamo tutti davvero bisogno". (Rpi)