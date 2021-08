Speciale scuola: Sileri, +4.200 personale vaccinato, 15 per cento non vaccinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Osservando i numeri, solo nell'ultima settimana 4.200 in più si sono vaccinati. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario di Stato alla Salute, ospite del programma "Radio anch'io", su Rai Radio1. Ci sono circa "200 mila personale scolastico non vaccinato - ha aggiunto Sileri - a fronte di un numero importante che invece si è vaccinato, intorno al 15 per cento del personale non è vaccinato, ed è distribuito diversamente da regione a regione. Il protocollo è nato su un accordo che era il migliore possibile in quel momento. La possibilità di fare una diagnostica consente di mettere in sicurezza i docenti stessi e le classi. Al personale scolastico non vaccinato dico di vaccinarsi", ha concluso il sottosegretario. (Rin)