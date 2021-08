Afghanistan: 27 cittadini romeni sono ancora nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventisette cittadini della Romania sono ancora in Afghanistan dopo che la notte scorsa altri 16 sono riusciti a evacuare. Lo afferma il ministero degli Esteri di Bucarest. “Nella prima mattina del 17 agosto altri 16 romeni hanno lasciato l’Afghanistan. Da ieri, quando il ministero ha richiamato i suoi connazionali ancora in Afghanistan e che non hanno segnalato la loro presenza a contattare l’ambasciata romena a Islamabad, è stata confermata la presenza di altri sette romeni. Al momento sono 27 quelli ancora in Afghanistan”, afferma il comunicato del ministero degli Esteri. (Rob)