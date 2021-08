Speciale scuola: Campidoglio, aggiudicata la gara ponte alla Multiservizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aggiudicata venerdì scorso la 'gara ponte' alla Società Roma Multiservizi per la durata di un anno. La gara riguarda il servizio integrato scolastico: pulizie, ausiliariato, piccola manutenzione nei nidi nelle scuole dell'infanzia capitoline e l'assistenza nel trasposto scolastico riservato. È quanto si legge in una nota del Campidoglio. "L'aggiudicazione odierna interrompe una sequenza di proroghe che si sono succedute negli ultimi 8 anni. Tale affidamento permette all'Amministrazione di garantire per i bambini dei nidi e delle scuole dell'infanzia capitoline un inizio anno educativo e scolastico regolare con l'erogazione di ogni servizio fin dal primo giorno di frequenza", conclude. (Com)