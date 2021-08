Speciale scuola: Pakistan, premier Khan inaugura curricolo nazionale unico per scuole primarie e secondarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, ha inaugurato con una cerimonia a Islamabad, il curricolo nazionale unico, ovvero un percorso formativo che gradualmente sarà introdotto in tutte le scuole primarie e secondarie del Paese, con l’eccezione della provincia di Sindh, che gode di alcune prerogative particolari e con cui il governo federale sta trattando. Nel suo discorso Khan, riferisce il quotidiano “Dawn”, parlando di popoli che “spezzano le catene della schiavitù”, ha fatto anche un riferimento indiretto agli ultimi sviluppi della situazione in Afghanistan, conquistato dai talebani. Attualmente in Pakistan esiste un doppio sistema, dato che è presente anche il cosiddetto “English-medium”, che utilizza la lingua inglese come mezzo primario per l’istruzione. Il premier si è espresso in modo critico su questo sistema parallelo, sostenendo che “quando si adotta la cultura di qualcun altro, si ritiene che sia superiore e si finisce per diventarne schiavi”. Il capo del governo, inoltre, ha affermato che la scelta di scuole inglesi per i propri figli da parte delle élite ha creato “divisioni di classe” nel Paese. (Inn)