Rifiuti: Michetti, Zingaretti e Raggi possono risolvere problema di Roma ma non lo fanno

- "Abbiamo piani dei rifiuti da decenni. Eppure siamo ancora in costante emergenza. Regione e Comune hanno già avuto e hanno ancora oggi il potere di risolvere il problema, ma inspiegabilmente restano silenti o si dividono sul da farsi. La collaborazione istituzionale è fondamentale per raggiungere gli obiettivi mentre, purtroppo, talvolta prevalgono gli interessi di fazione o pregiudiziali ideologiche che nuocciono agli interessi collettivi con una pubblica amministrazione che inevitabilmente si paralizza acuendo ogni aspetto critico". Lo scrive in un post su Facebook il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti. "I piani ci sono ma non vengono attuati - aggiunge -, anzi le forze politiche al governo, sia in sede centrale che in sede locale, sembrano dimenticarsene incuranti del devastante degrado che affligge la città. Senza contare più che i romani continuano a pagare i tributi con le aliquote al massimo a fronte di servizi scadenti se non addirittura inesistenti. Dialogo, collaborazione istituzionale, rivalutazione condivisa dei piani dei rifiuti ed immediata loro attuazione dovrebbero essere la linea d’azione da seguire. Quello che ragionevolmente potrebbe fare immediatamente chi già ora è al potere, altrimenti lo faremo noi nei primi 100 giorni del prossimo mandato - conclude - è ripulire la città, aprendo siti di stoccaggio e di trasferenza, nelle more che si realizzino gli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, puntando al contempo, all'incremento della raccolta differenziata ed a politiche volte al contenimento della produzione di rifiuti". (Rer)