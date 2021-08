Afghanistan: Biden autorizza stanziamento di 500 milioni di dollari per trasferimento rifugiati afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha autorizzato lo stanziamento di 500 milioni di dollari in fondi aggiuntivi per il trasferimento dei rifugiati afgani, compresi i visti speciali per gli immigrati richiedenti (Siv). I fondi sono stati annunciati dalla Casa Bianca per soddisfare "bisogni urgenti e imprevisti in materia di rifugiati e migrazioni" e "allo scopo di soddisfare le esigenze urgenti e inaspettate di rifugiati e migranti, vittime di conflitti e altre persone a rischio a causa della situazione in Afghanistan”. Tale assistenza "può essere fornita su base bilaterale o multilaterale a seconda dei casi, anche attraverso contributi a organizzazioni internazionali e finanziamenti ad altre organizzazioni non governative, governi e dipartimenti e agenzie degli Stati Uniti", ha scritto Biden in una nota indirizzata al segretario di Stato per autorizzare i fondi, secondo quanto riferisce il quotidiano "The Hill". L'ordine di Biden è stato emesso attraverso il Migration and Refugee Assistance Act del 1962 che consente a un presidente di aiutare gli sfollati durante i conflitti globali. Gli Stati Uniti si erano precedentemente impegnati ad aiutare ad evacuare oltre 80 mila civili afgani che con i requisiti per ottenere i Siv come persone che hanno lavorato con il governo Usa o organizzazioni internazionali e rischiano ritorsioni da parte dei talebani. Nel suo discorso alla nazione pronunciato ieri, Biden ha anche affermato che gli Stati Uniti evacueranno migliaia di cittadini statunitensi che vivono e lavorano in Afghanistan. (Nys)