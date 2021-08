Germania: sindacato ferroviario Gdl si prepara a nuovo sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato dei conducenti di locomotive (Gdl) di Deutsche Bahn, la società ferroviaria pubblica tedesca, si preparano ad annunciare un nuovo sciopero. I rappresentanti dei macchinisti hanno rinnovato oggi la minaccia di una nuova vertenza sindacale in una manifestazione di fronte alla torre ferroviaria di Berlino. "Sapete che useremo di nuovo quest'ultima risorsa se la direzione, sostenuta dal proprietario, continuerà a comportarsi così", ha gridato il presidente della Gdl, Claus Weselsky, ai 75 sindacalisti presenti. Tuttavia, Weselsky non ha indicato una data precisa dello sciopero. Il sindacato ha annunciato la scorsa settimana che, dopo la manifestazione di circa 48 ore terminata venerdì scorso, passerà "solo pochissimo tempo" alla prossima vertenza. Il leader sindacale, peraltro, ha annunciato che il prossimo sciopero sarà più lungo del precedente e potrebbe estendersi anche al fine settimana. Lo sciopero della scorsa settimana ha paralizzato la Germania: numerose sono state le tratte cancellate e di grave entità i ritardi accumulati. Per la prima volta, peraltro, lo sciopero si è esteso a sei società legate a Deutsche Bahn, nonché ad alcuni lavoratori dei comparti manutenzione e amministrativo. Il sindacato Gdl non esclude nuove manifestazioni, ma non come paventato da alcuni nel fine settimana che sta per iniziare. (segue) (Geb)