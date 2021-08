Etiopia: Oim, necessari 27 milioni di dollari per assistenza d'emergenza agli sfollati del Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cluster etiope per i rifugi di emergenza e gli articoli non alimentari (Es/Nfi) guidato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha affermato oggi che sono urgentemente necessari 27 milioni di dollari per continuare a fornire alloggi di emergenza e altra assistenza agli sfollati interni nel Tigrè. È quanto si legge in un comunicato. "I partner del Cluster Es/Nfi stanno lavorando con molteplici approcci, dati gli ambienti complessi e spesso urbani in cui si trovano molti sfollati", ha affermato Jeffrey Labovitz, direttore dell'Oim per il Dipartimento delle operazioni e delle emergenze. "La strategia è per una risposta che assista sia i nuovi sfollati che le comunità ospitanti in difficoltà. Si prepara anche per quelle persone che potrebbero essere sfollate a lungo termine", ha aggiunto. Secondo l'ultimo rapporto di valutazione dei siti di emergenza della matrice di monitoraggio dei dislocamenti (Dtm) dell'Oim, pubblicato la scorsa settimana, circa 5 milioni di persone sono state colpite dalla crisi umanitaria innescata dal conflitto, nove mesi fa, e più di 2,1 milioni di persone sono sfollate all'interno della regione. Mentre alcuni sono fuggiti dall'Etiopia e hanno cercato rifugio nel vicino Sudan, molti sono ospitati in 116 siti per sfollati interni (Idp) nella regione. Circa 629 mila sono stati raggiunti con ripari di emergenza salvavita e articoli non alimentari che includono coperte e utensili da cucina. A luglio l'Oim ha lanciato un appello per 63,4 milioni di dollari per aiutare le persone colpite dalla crisi nel nord dell'Etiopia, di cui 50,1 milioni di dollari per la fornitura di alloggi di emergenza e beni non alimentari a circa 2 milioni di sfollati interni nel 2021. Solo 28,7 milioni di dollari sono stati ricevuto finora. (Res)