Afghanistan: secondo volo di soccorso ceco lascia Kabul con l’ambasciatore Baloun a bordo

- Un aereo militare ceco ha lasciato l’Afghanistan questo pomeriggio. Lo ha confermato il ministro della Difesa della Repubblica Ceca, Lubomir Metnar, con un messaggio su Twitter. A bordo del velivolo c’è anche l’ambasciatore ceco, Jiri Baloun, oltre a soldati e collaboratori afgani e alle loro famiglie. La partenza dell’aereo è stata confermata anche dal ministro degli Esteri, Jakub Kulhanek. “I nostri soldati meritano rispetto e ringraziamento. Sono andati oltre le loro capacità per portare a bordo quante più persone possibile”, ha scritto Metnar. L’aereo delle forze armate della Repubblica Ceca era riuscito ad atterrare in Afghanistan stamane. Il mezzo era partito da Praga ieri mattina ma è stato costretto dalle circostanze ad atterrare a Baku, in Azerbaigian, nell’attesa del permesso per atterrare nella capitale afgana. Un altro volo militare con a bordo 46 persone tra cui diplomatici cechi, i loro collaboratori afgani e i familiari, è atterrato a Praga ieri mattina dopo essere decollato da Kabul. Praga ha deciso di evacuare il suo personale diplomatico dopo la tempestiva presa della città da parte delle forze talebane. (Vap)