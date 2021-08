Afghanistan: Stoltenberg, collasso forze afgane non era prevedibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello a cui si è assistito in questi giorni in Afghanistan è un “collasso militare e politico” che non era stato previsto. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa incentrata sulla situazione in Afghanistan. “Ci sono molte lezioni da trarre”, ha dichiarato Stoltenberg, precisando come la Nato abbia investito miliardi dollari e sacrificato la vita dei propri soldati. “Sappiamo che la Nato deve dispiegare truppe in grandi zone di guerra, ma a lungo termine riteniamo che occorre costruire capacità locale, formare truppe locali, come abbiamo fatto in Iraq e come abbiamo fatto in Afghanistan”, ha dichiarato Stoltenberg. “Eravamo consapevli del rischio che (con il ritiro delle nostre truppe) i talebani avrebbero potuto prendere il potere, ma ci ha sorpreso la velocità del crollo”, ha dichiarato il segretario generale della Nato.(Res)