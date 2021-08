Brasile-Italia: A San Paolo il corso "Lina, una biografia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vita e le opere dell'architetta Lina Bo Bardi (1914-1992) sono il tema del corso organizzato dal Centro Pesquisa e Formacao del Sesc, in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura di San Paolo. Nel corso di questa serie di lezioni, dal titolo “Lina, una biografia”, verrà tracciato un profilo di Lina Bo Bardi, architetta brasiliana nata a Roma, dalla sua formazione in Italia fino ai processi di progettazione e costruzione di edifici come il Masp, il Sesc Pompeia e il Solar do Unhao. Il corso sarà tenuto da Francesco Perrotta-Bosch, saggista e autore di "Lina: una biografia" (Todavia, 2021).Le lezioni si terranno dal 18 agosto, tutti i giovedì dalle 10:00 alle 12:00. Iscrizioni sul sito del Centro Pesquisa e Formacao. (Com)