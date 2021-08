Haiti: terremoto, Ue stanzia primi 3 milioni di euro per aiuti umanitari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza ha spinto il primo ministro Ariel Henry ad annunciare una ulteriore accelerata alla strategia di soccorso. "Dovremo decuplicare le nostre energie per aiutare, in termine di assistenza, il massimo numero possibile di vittime. La presenza sul terreno dei ministri e di altri funzionari del governo sarà rinforzata nella prospettiva d'un miglior coordinamento degli interventi e per una valutazione sempre più precisa della situazione", ha detto Henry annunciando una strategia di centralizzazione nella gestione degli aiuti in arrivo dall'estero. Quanto alla ricostruzione, ha aggiunto, "tutto dovrà essere visionato a livello del potere centrale e coordinato dalle direzioni regionali". (segue) (Beb)