Haiti: terremoto, Ue stanzia primi 3 milioni di euro per aiuti umanitari (4)

- La scossa, con epicentro a circa dodici chilometri dalla località Saint Louis du Sud e a dieci chilometri di profondità, ha riacceso i fantasmi del devastante terremoto del 2010, causa della morte di circa 230mila persone. L'evento, di magnitudo 7.2, è stato registrato alle 8.30 di sabato 14 agosto, nel primo pomeriggio in Italia. Durante la scossa più potente, la terra ha tremato per circa 40 secondi. Le numerose repliche che ne sono seguite sono arrivate a toccare e superare magnitudo 4.5. La comunità internazionale ha iniziato a far pervenire le sue offerte e iniziative di aiuto. Gli Stati Uniti hanno nominato l'amministratrice dello Usaid, Samantha Power, come coordinatrice dell'aiuto, ma numerosi interventi sono stati annunciati da diversi Paesi. (Beb)