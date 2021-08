Afghanistan: fonti stampa, diplomatici britannici evacuati potrebbero tornare nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni dei diplomatici britannici che hanno lasciato Kabul, la capitale dell’Afghanistan, con i primi voli di evacuazione potrebbero dover tornare in Afghanistan per aiutare a elaborare visti e documenti. È quanto riferisce l’emittente televisiva “Sky News”, secondo cui il ministero degli Esteri britannico ha confermato che del personale specializzato si recherà a Kabul il prima possibile e fra loro vi saranno anche alcune persone rientrate pochi giorni fa dall’Afghanistan, anche se non è stato possibile dire con precisione quanti. Attualmente ci sono circa 900 militari britannici all'aeroporto di Kabul e qualche centinaio in più in attesa in Medio Oriente che potrebbero essere schierati qualora si rivelasse necessario. (Rel)