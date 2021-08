Afghanistan: Casellati, in contatto con Di Maio e Guerini, Senato pronto a fare la sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha detto di essere in contatto da molti giorni con i ministri di Esteri e Difesa, Luigi Di Maio e Lorenzo Guerini, e i presidenti delle Commissioni Difesa ed Esteri del Senato, Roberta Pinotti e Vito Petrocelli, per seguire le drammatiche vicende dell’Afghanistan. "Ho aggiornato i Capigruppo. Il Senato come sempre è pronto a fare la sua parte", ha aggiunto Casellati. (Rin)