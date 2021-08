Francia: Macron si recherà oggi nel dipartimento di Var dopo incendio che ha colpito l'area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron si recherà oggi pomeriggio nel dipartimento di Var, colpito ieri da un incendio. Macron incontrerà a Luc il ministro dell'Interno Gerald Darmanin e i responsabili dei vigili del fuoco, impegnati nell'emergenza. Come riferito dall'Eliseo, sono state messe in atto tutte le iniziative per contrastare l'incendio, con la mobilizzazione delle unità aeree. L'incendio è scoppiato ieri alle ore 18 nel dipartimento di Var, tra Gonfaron e Cavalaire-sur-Mer, provocando tre feriti e l'intossicazione di 19 persone. Come riferito dall'emittente televisiva "Bfmtv", migliaia di persone sono state evacuate nel Var e nell'entroterra di Saint-Tropez. Visto lo stato di emergenza, sono stati sgombrati sette campeggi ed è stato richiesto ai cittadini di circolare il meno possibile nei dintorni del golfo di Saint-Tropez per permettere ai vigili del fuoco di operare il più efficientemente possibile. Le fiamme, che si sono sviluppate nell'area autostradale di Sigues, sulla A57, hanno giù bruciato più di 5.000 ettari di foresta. "Migliaia di persone sono state evacuate, ma non si registrano vittime. Per domare l'incendio, tuttora molto virulento, sono stati mobilitati 750 pompieri", come ha riferito una portavoce dei vigili del fuoco a "Bfmtv". (Frp)